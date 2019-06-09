​بعد تنحي ​نور سلطان.. انطلاق الانتخابات الرئاسية المبكرة في كازاخستان

نور سلطان- أ ش أ:

فتحت 9 آلاف و986 مركز اقتراع أبوابها صباح اليوم الأحد، أمام 11 مليونا و814 ألف ناخب يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تجرى في كازاخستان، ويتنافس على مقعد الرئاسة فيها سبعة مرشحين من بينهم امرأة واحدة.

وأدلى الرئيس الأول نور سلطان نزارباييف - الذي أعلن بشكل مفاجئ استقالته في 19 مارس الماضي - بصوته في الانتخابات في مركز الاقتراع " قصر الأطفال المدارس"، كما أدلي الرئيس المؤقت قاسم جومارت توقاييف بصوته في مركز "مسرح الأوبرا" في العاصمة الكازاخية.

وقال توقاييف - في تصريحات صحفية اليوم - إن "الميزة الفريدة في الحملة الانتخابية هي أولا - وقبل كل شيء - أن هناك سبعة مرشحين في الانتخابات الرئاسية، ثانيا: كانت هناك آراء ومقترحات تتعلق بكل الاتجاهات"، مضيفا أن جميع المرشحين أظهروا ثقافة سياسية عالية، وأن الحملة الانتخابية أجريت في مناخ ديمقراطي والاجواء بشكل عام شفافة ومفتوحة.

يذكر أن نزارباييف أعلن - بشكل مفاجئ - عن استقالته في 19 مارس الماضي، ثم انتقلت صلاحيات رئيس الجمهورية إلي قاسم-جومارت توقاييف، رئيس مجلس الشيوخ لبرلمان كازاخستان في 20 مارس الماضي، الذي أعلن عن إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة .

وقد احتفظ الرئيس الأول نزارباييف بمنصبه كرئيس لمجلس الأمن القومي، ورئيس لحزب (نور الوطن) الحاكم وعضويته بالمجلس الدستوري.