عبور الآلاف من فنزويلا إلى كولومبيا بعد فتح الحدود

كراكاس- أ ش أ:

عبر آلاف الفنزويليين إلى كولومبيا طلباً للمؤن الغذائية والأدوية غداة قرار الرئيس نيكولاس مادورو بإعادة فتح جزء من المعابر الحدودية في غرب البلاد، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد.

وكان مادورو قد أمر - أمس - بإعادة فتح المعابر الحدودية مع كولومبيا في ولاية (تاشيرا) الواقعة في غرب البلاد، والتي تتكدّس على مقربة منها أطنان من المساعدات الإنسانية التي أرسلها المجتمع الدولي إلى بلاده وترفض حكومته إدخالها.

وبحسب الأمم المتحدة، غادر أكثر من 3 ملايين فنزويلي بلدهم هرباً من الأزمة الاقتصادية الأسوأ بتاريخ هذا البلد الغني بالنفط.

واستقبلت كولومبيا 1,3 مليون مهاجر فنزويلي، وطلبت مساعدة دولية لمواجهة هذا التدفق البشري.