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    ​الجيش السوري يقصف مواقع في محيط نقطة المراقبة التركية بريف حماة

    07:27 ص الأحد 09 يونيو 2019
    ​الجيش السوري يقصف مواقع في محيط نقطة المراقبة التركية بريف حماة

    الجيش السوري _أرشيفية

    دمشق- أ ش أ:

    أعلنت مصادر سورية ميدانية أن مدفعية الجيش السوري قصفت مواقع في محيط نقطة المراقبة التركية في منطقة مورك بريف حماة.

    وذكرت قناة العربية الإخبارية اليوم الأحد أنه القصف ولم يخلف خسائر بشرية.

    ويأتي هذا القصف بعد أيام من استهداف الجيش السوري نقطة مراقبة تركية في منطقة شير مغار.

    في المقابل، أكدت مصادر ميدانية دخول تعزيزات عسكرية تركية ضخمة إلى مواقع الجيش التركي في سوريا، فيما تتواصل المعارك بين فصائل المعارضة السورية و"جبهة النصرة" من جهة، وقوات الجيش السوري والميليشيات الموالية لها مدعومة بقوات روسية من طرف آخر.

    هذا المحتوى من

    Asha
    الجيش السوري نقطة المراقبة التركية ريف حماة
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