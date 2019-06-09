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    قتلى وجرحى في قصف عشوائي من قبل ميليشيات جنوبي طرابلس

    07:22 ص الأحد 09 يونيو 2019
    قتلى وجرحى في قصف عشوائي من قبل ميليشيات جنوبي طرابلس

    ميليشيات _أرشيفية

    طرابلس- أ ش أ:

    أعلن المركز الإعلامي التابع لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي أن ميليشيات تابعة للوفاق قصفت بشكل عشوائي منطقة قصر بن غشير جنوبي العاصمة طرابلس؛ مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم أطفال وإحداث أضرار مادية كبيرة.

    وأضاف المركز - في بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأحد-، أن "أبواق تنظيم الإخوان الارهابي سارعت بفبركة الأخبار ليتبرأوا من أفعالهم الإجرامية والتي يسعون من خلالها للتظليل والكذب على حساب حياة الأبرياء الآمنين".

    يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة إلى هدنة إنسانية عاجلة بطرابلس، مطالبا بزيادة الدعم المقدم للنازحين جراء المواجهات في ضواحي العاصمة الليبية.

    وتستمر المواجهات المسلحة بشكل متقطع في ضواحي العاصمة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين قوات الجيش الوطني الليبي وميليشيات مسلحة في طرابلس.​

    هذا المحتوى من

    Asha
    ميليشيات طرابلس قصف عشوائي الجيش الوطني الليبي

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