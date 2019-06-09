مجموعة العشرين تعمل على قواعد ضريبية عالمية جديدة

طوكيو (د ب أ)

تعمل مجموعة العشرين التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم على قواعد ضريبية عالمية جديدة لتصبح أكثر فعالية في تحصيل الضرائب من كبرى شركات التكنولوجيا خلال اجتماعهم الممتد ليومين في جنوب غربي اليابان ويختتم اليوم الأحد.

وتجمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في مدينة فوكوكا اليابانية وسط توترات تجارية مستمرة بين الصين والولايات المتحدة.

وقال وزير المالية الياباني تارو آسو، الذي ترأس الاجتماع، يوم السبت إن مجموعة العشرين اتفقت على أن "الاقتصاد العالمي سيتعزز في النصف الأخير من هذا العام على الرغم من أن مخاطر التراجع لاتزال قائمة".

ومن المنتظر أن تتعهد مجموعة العشرين بتكثيف جهودها للعمل على نظام ضرائب عالمي جديد وسط انتقادات بأن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل وفيسبوك لا تدفع حصة ضريبية عادلة.

وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتز يوم السبت "العديد من الشركات الكبرى لا تدفع الضرائب التي ينبغي عليها دفعها بالفعل، لاسيما شركات الاقتصاد الرقمي".

ويبدو أن الولايات المتحدة وفرنسا والصين تؤيد هذا الإجراء.

وقدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مقترحات لجمع الضرائب بشكل أكثر فعالية من الشركات الرقمية.

ومن المتوقع أن تصدر مجموعة العشرين بيانًا مشتركًا عقب الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين، والذي يجرى استعدادا لاجتماع قادة مجموعة العشرين المقرر عقده في وقت لاحق من الشهر الجاري في مدينة أوساكا غربي اليابان.