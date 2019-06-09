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    حول العالم في 24 ساعة.. تجمع المهنيين بالسودان يدعو إلى عصيان مدني شامل

    01:30 ص الأحد 09 يونيو 2019
    حول العالم في 24 ساعة.. تجمع المهنيين بالسودان يدعو إلى عصيان مدني شامل

    إحتجاجات السودان - أرشيفية

    القاهرة - مصراوي:

    شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، دعوة تجمع المهنيين السودانيين إلى عصيان مدني شامل اعتبارًا من الأحد، وتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث فض اعتصام الخرطوم بالسودان، وتجديد الجيش الجزائري تمسكه بالدستور ورفض "المرحلة الانتقالية".

    تجمع المهنيين السودانيين الجيش الجزائري اعتصام الخرطوم فنزويلا

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