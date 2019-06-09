حول العالم في 24 ساعة.. تجمع المهنيين بالسودان يدعو إلى عصيان مدني شامل
القاهرة - مصراوي:
شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، دعوة تجمع المهنيين السودانيين إلى عصيان مدني شامل اعتبارًا من الأحد، وتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث فض اعتصام الخرطوم بالسودان، وتجديد الجيش الجزائري تمسكه بالدستور ورفض "المرحلة الانتقالية".
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