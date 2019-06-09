  • عاجل:"القاهرة 33".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان عيد الفطر رئيس الكاف هشام عشماوي هجوم العريش امتحان أولى ثانوي

    أبرز التصريحات في 24 ساعة.. إسرائيل تملك "حق" ضم أراضٍ من الضفة الغربية

    01:00 ص الأحد 09 يونيو 2019
    أبرز التصريحات في 24 ساعة.. إسرائيل تملك "حق" ضم أراضٍ من الضفة الغربية

    ديفيد فريدمان

    القاهرة - مصراوي:

    أكد السفير الأمريكي لدى اسرائيل ديفيد فريدمان، أن الدولة العبرية تملك "الحق" في ضم "جزء" من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وأكد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون "بريكست" ميشيل بارنييه، السبت، أن بروكسل لن تتفاوض مع القيادة القادمة لحزب المحافظين البريطاني على اتفاق جديد، ووصف وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة والمكسيك بشأن الهجرة بأنه "عادل".

    برهم صالح هايكو ماس ألمانيا غسان حاصباني الحكومة اللبنانية مارسيلو إبرارد المكسيك ميشيل بارنييه الاتحاد الأوروبي ديفيد فريدمان فلسطين

    الخبر التالى:

    جبران باسيل: لبنان بإمكانه أن يكون ممرا لإعمار الشرق الأوسط
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    الأخبار المتعلقة

    اعلان

    باقى المحتوى

    باقى المحتوى

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان