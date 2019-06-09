أبرز التصريحات في 24 ساعة.. إسرائيل تملك "حق" ضم أراضٍ من الضفة الغربية
القاهرة - مصراوي:
أكد السفير الأمريكي لدى اسرائيل ديفيد فريدمان، أن الدولة العبرية تملك "الحق" في ضم "جزء" من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وأكد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون "بريكست" ميشيل بارنييه، السبت، أن بروكسل لن تتفاوض مع القيادة القادمة لحزب المحافظين البريطاني على اتفاق جديد، ووصف وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة والمكسيك بشأن الهجرة بأنه "عادل".
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