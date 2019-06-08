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    تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى عصيان مدني شامل اعتبارًا من غد الأحد

    10:24 م السبت 08 يونيو 2019
    تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى عصيان مدني شامل اعتبارًا من غد الأحد

    اعتصام السودان - أرشيفية

    الخرطوم (د ب أ)

    دعا تجمع المهنيين السودانيين اليوم السبت، إلى "عصيان مدني" اعتبارا من يوم غد الأحد، على أن يستمر حتى تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة لحكومة مدنية، حسبما أفادت صحيفة "الراكوبة نيوز" الإلكترونية السودانية.

    وأعلن تجمّع المهنيين السودانيين، الذي أطلق الحركة الاحتجاجية في السودان، "العصيان المدني" اعتبارا من يوم الأحد على ألّا ينتهي إلا بقيام حكومة مدنية بإذاعة "إعلان بيان تسلم السلطة" عبر التلفزيون السوداني.

    وفي وقت سابق اليوم، كان المجلس العسكري السوداني قد جدد رغبته في استئناف التفاوض مع (قوى إعلان الحرية والتغيير) (الإطار الجامع للقوى المنظمة للاحتجاجات) فيما قدمت الأخيرة حزمة شروط إلى رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد علي، الذي زار الخرطوم، أمس الجمعة للقيام بوساطة بين الجانبين بعد توقف المفاوضات بينهما عقب فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السوداني بالعاصمة الخرطوم.

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