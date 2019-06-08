  • عاجل:"القاهرة 33".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان عيد الفطر رئيس الكاف هشام عشماوي هجوم العريش امتحان أولى ثانوي

    إحباط عملية لميليشيا الحوثي لتفجير مسجد شمالي العاصمة اليمنية صنعاء

    10:06 م السبت 08 يونيو 2019
    إحباط عملية لميليشيا الحوثي لتفجير مسجد شمالي العاصمة اليمنية صنعاء

    إحباط عملية لميليشيا الحوثي لتفجير مسجد

    عدن (أ ش أ)

    أحبط سكان محليون في مديرية أرحب شمال العاصمة اليمنية صنعاء عملية تفجير لأحد مساجد المنطقة.

    ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصادر محلية إن الأهالي في قرية يحيص ألقوا القبض على ثلاثة من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أثناء محاولتهم زرع عبوات ناسفة في أحد مساجد القرية.

    وبحسب المصادر اليمنية فإن العبوات كانت معدة لتفجير المسجد أثناء صلاة الجمعة يوم أمس.

    هذا المحتوى من

    ميليشيا الحوثي تفجير مسجد الجيش اليمني صنعاء

    الخبر التالى:

    وزارة حقوق الإنسان اليمنية تدين جرائم الحوثيين في تعز والضالع
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان