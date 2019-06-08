إحباط عملية لميليشيا الحوثي لتفجير مسجد شمالي العاصمة اليمنية صنعاء

عدن (أ ش أ)

أحبط سكان محليون في مديرية أرحب شمال العاصمة اليمنية صنعاء عملية تفجير لأحد مساجد المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصادر محلية إن الأهالي في قرية يحيص ألقوا القبض على ثلاثة من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أثناء محاولتهم زرع عبوات ناسفة في أحد مساجد القرية.

وبحسب المصادر اليمنية فإن العبوات كانت معدة لتفجير المسجد أثناء صلاة الجمعة يوم أمس.