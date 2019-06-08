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    تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث فض اعتصام الخرطوم بالسودان

    09:58 م السبت 08 يونيو 2019
    تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث فض اعتصام الخرطوم بالسودان

    اعتصام الخرطوم

    الخرطوم (د ب أ)

    أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان اليوم السبت، تشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق بشأن أحداث فض الاعتصام في الخرطوم واستنكرت الانتهاكات والخسائر في الأرواح والممتلكات التي نتجت عن ذلك.

    وأوضحت المفوضية في بيان أصدرته اليوم، أن سرعة الإجراءات تمكن المفوضية من تكملة التحقيقات والتقصي حول مجمل هذه الأحداث.

    وناشدت المواطنين التبليغ الفوري عن أي حالات انتهاك لحقوق الإنسان أو أي حالات اختفاء حدثت أثناء أو قبل أو بعد فض الاعتصام.

    وأسفر فض قوات الأمن السوداني لاعتصام الخرطوم عن سقوط 113 قتيلا، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، بينما تقدر وزارة الصحة السودانية عدد القتلى عند61.

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