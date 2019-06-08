مقتل 17 حوثيا بينهم قيادات ميدانية في غارات للتحالف بمحافظة حجة اليمنية

عدن (أ ش أ)

كشفت مصادر يمنية محلية، عن مقتل 17 من ميليشيا الحوثي، بينهم قيادات ميدانية، في غارات لتحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفت اجتماعا سريا لهم قرب مدينة عبس بمحافظة حجة.

وكانت مقاتلات التحالف قد قصفت - في وقت سابق اليوم - مواقع وتعزيزات مليشيا الحوثي الانقلابية في المنطقة ذاتها؛ ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية - التي أوردت النبأ مساء اليوم السبت - عن المصادر قولها إن الضربة الجوية أسفرت عن مقتل نحو 17 مسلحا حوثياً بينهم قيادات ميدانية من بينهم محمد حسين مقبول، والمشرف الميداني أبو أحمد الغيل، والقيادي القاضي عادل القاسمي، مشيرة إلى أن غالبية قتلى الضربة الجوية من قيادات وميليشيا الحوثي ينحدرون من مديرية أفلح الشام بمحافظة حجة.

وقد حررت قوات الجيش اليمني في وقت سابق اليوم مناطق جديدة في محافظة حجة شمالي غرب البلاد.