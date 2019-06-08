العثور على جثتي عضوين سابقين بمجلس الشيوخ الأمريكي داخل منزليهما
واشنطن (د ب أ)
عثرت السلطات الأمريكية على جثتي عضوين سابقين بمجلس الشيوخ داخل منزليهما في أوكلاهوما وأركانسو خلال الأسبوع الحالى .
وأفادت اليوم وكالة أنباء بلومبرج بأنه تم العثور على جوناثان نيكولاس /53 عاما/ الذي عمل عضوا بمجلس الشيوخ عن أوكلاهوما لمدة 12 عاما، مقتولا بطلقات نارية في مدينة نورمان يوم الأربعاء.
وأضافت الوكالة أنه كان قد تم العثور على ليندا كولينز سميث / 56 عاما / عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية أركانسو ميتة يوم الثلاثاء داخل منزلها في جريمة قتل محتملة.
وذكرت الشرطة أنها تحقق في كلا الحالتين.
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