العثور على جثتي عضوين سابقين بمجلس الشيوخ الأمريكي داخل منزليهما

واشنطن (د ب أ)

عثرت السلطات الأمريكية على جثتي عضوين سابقين بمجلس الشيوخ داخل منزليهما في أوكلاهوما وأركانسو خلال الأسبوع الحالى .

وأفادت اليوم وكالة أنباء بلومبرج بأنه تم العثور على جوناثان نيكولاس /53 عاما/ الذي عمل عضوا بمجلس الشيوخ عن أوكلاهوما لمدة 12 عاما، مقتولا بطلقات نارية في مدينة نورمان يوم الأربعاء.

وأضافت الوكالة أنه كان قد تم العثور على ليندا كولينز سميث / 56 عاما / عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية أركانسو ميتة يوم الثلاثاء داخل منزلها في جريمة قتل محتملة.

وذكرت الشرطة أنها تحقق في كلا الحالتين.