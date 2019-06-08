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    العثور على جثتي عضوين سابقين بمجلس الشيوخ الأمريكي داخل منزليهما

    09:17 م السبت 08 يونيو 2019
    العثور على جثتي عضوين سابقين بمجلس الشيوخ الأمريكي داخل منزليهما

    ليندا كولينز سميث

    واشنطن (د ب أ)

    عثرت السلطات الأمريكية على جثتي عضوين سابقين بمجلس الشيوخ داخل منزليهما في أوكلاهوما وأركانسو خلال الأسبوع الحالى .

    وأفادت اليوم وكالة أنباء بلومبرج بأنه تم العثور على جوناثان نيكولاس /53 عاما/ الذي عمل عضوا بمجلس الشيوخ عن أوكلاهوما لمدة 12 عاما، مقتولا بطلقات نارية في مدينة نورمان يوم الأربعاء.

    وأضافت الوكالة أنه كان قد تم العثور على ليندا كولينز سميث / 56 عاما / عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية أركانسو ميتة يوم الثلاثاء داخل منزلها في جريمة قتل محتملة.

    وذكرت الشرطة أنها تحقق في كلا الحالتين.

    ليندا كولينز سميث واشنطن مجلس الشيوخ الأمريكي جريمة قتل جوناثان نيكولاس ولاية أركانسو ولاية أوكلاهوما

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