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    حرس السواحل الليبي يعترض 22 مهاجرا أفريقيًا وينقلهم إلى مخيم شرق طرابلس

    08:10 م السبت 08 يونيو 2019
    حرس السواحل الليبي يعترض 22 مهاجرا أفريقيًا وينقلهم إلى مخيم شرق طرابلس

    حرس السواحل الليبي - أرشيفية

    طرابلس (أ ش أ)

    اعترضت قوات حرس السواحل الليبية مجموعة من الأفارقة كانوا في طريقهم للهجرة بشكل غير شرعي إلى أوروبا، وتم نقلهم إلى مخيم اللاجئين بضاحية تجوراء شرق طرابلس.

    وقال المتحدث باسم قوات حرس السواحل الليبية أيوب جاسم - في مؤتمر صحفي عقده اليوم في طرابلس، ونقلته شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية - إن المهاجرين البالغ عددهم 22 شخصا وكلهم من الرجال كانوا على متن قارب خشبي عند اعتراضهم شمال حقل بوري النفطي الواقع على بعد نحو 105 كيلومترات من طرابلس .

    وأضاف المتحدث أن السلطات الليبية قامت بتقديم المساعدات الطبية والإنسانية إلى هؤلاء المهاجرين قبيل نقلهم إلى مخيم اللاجئين الواقع بضاحية تاجوراء شرق طرابلس .

    وعززت السلطات الليبية - بمساعدة أوروبية - جهودها الرامية للحد من تدفق اللاجئين غير الشرعيين من شمال أفريقيا في اتجاه القارة الأوروبية.

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