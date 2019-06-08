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    الشرطة العراقية تنفذ عمليات تفتيش عن خلايا داعش بمحافظة كركوك

    08:04 م السبت 08 يونيو 2019
    الشرطة العراقية تنفذ عمليات تفتيش عن خلايا داعش بمحافظة كركوك

    الشرطة العراقية

    بغداد (أ ش أ)

    أعلنت قيادة الشرطة العراقية عن تنفيذ عمليات تفتيش في مناطق وقرى الحويجة جنوبي محافظة كركوك؛ بحثا عن خلايا تنظيم داعش الإرهابي.

    وقالت القيادة - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية مساء اليوم السبت - إن قوات الشرطة الاتحادية أجرت عمليات تفتيش واسعة النطاق في مناطق وقرى الحويجة بحثا عن خلايا داعش، مضيفة أنه تم العثور على "مضافات" للإرهابيين والقبض على مشتبه بهم.

    وأعلنت الشرطة - في وقت سابق اليوم - أنها تمكنت من إلقاء القبض على شاب متهم بالإرهاب في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين الواقعة شمال وسط البلاد.

    وتعلن القوات الأمنية - بين فترة وأخرى - عن قتل واعتقال عدد من عناصر التنظيمات الإرهابية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.

    الشرطة العراقية بغداد تنظيم داعش العراق محافظة كركوك

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