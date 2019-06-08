الشرطة العراقية تنفذ عمليات تفتيش عن خلايا داعش بمحافظة كركوك

بغداد (أ ش أ)

أعلنت قيادة الشرطة العراقية عن تنفيذ عمليات تفتيش في مناطق وقرى الحويجة جنوبي محافظة كركوك؛ بحثا عن خلايا تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت القيادة - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية مساء اليوم السبت - إن قوات الشرطة الاتحادية أجرت عمليات تفتيش واسعة النطاق في مناطق وقرى الحويجة بحثا عن خلايا داعش، مضيفة أنه تم العثور على "مضافات" للإرهابيين والقبض على مشتبه بهم.

وأعلنت الشرطة - في وقت سابق اليوم - أنها تمكنت من إلقاء القبض على شاب متهم بالإرهاب في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين الواقعة شمال وسط البلاد.

وتعلن القوات الأمنية - بين فترة وأخرى - عن قتل واعتقال عدد من عناصر التنظيمات الإرهابية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.