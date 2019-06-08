تونس: القبض على 7 أشخاص يعتزمون الهجرة غير الشرعية

تونس (أ ش أ)

تمكنت دورية تابعة لمركز أمن السفن للحرس الوطني التونسي بصفاقس من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وألقت القبض على خمسة أشخاص من سكان ولاية تونس، أحدهم مطلوب أمنيا لتورطه في قضية سرقة.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية اليوم السبت، أنه بالتحري مع المتهمين اعترفوا بمحاولتهم اجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقا من سواحل الجهة، وتم التحفظ عليهم واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم .

من جهة أخرى، ضبطت دورية تابعة للمركز البحري باللواتة التابعة لمعتمدية جبنيانة من ولاية صفاقس شخصين يحملان الجنسية الإيفوارية على مستوى سواحل معتمدية العامرة، وبالتحري معهما اعترفا بأنهما كانا يعتزمان المشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة بعد اتفاق مسبق مع أحد منظمي عمليات الاجتياز قاطن بالجهة ..وقد تم التحفظ عليهما لمواصلة التحريات معهما.