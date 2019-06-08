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    إحباط هجوم بقنبلة في مدينة بلوفديف البلغارية

    08:01 م السبت 08 يونيو 2019
    إحباط هجوم بقنبلة في مدينة بلوفديف البلغارية

    الشرطة البلغارية

    صوفيا (د ب أ)

    ألقت الشرطة البلغارية القبض على فتى يشتبه في انتمائه لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة بلوفديف الواقعة جنوبي البلاد التي اختيرت عاصمة للثقافة الأوروبية، وذلك لما زعم عن تخطيطه لشن هجوم بقنبلة.

    وقال نائب المدعي العام إيفان جيشوف، إن الشاب البالغ من العمر 16 عامًا قد صنع عبوات متفجرة، بما في ذلك قنبلة أنبوبية، والتي قال مسؤولون إنه كان من الممكن شن هجوم باستخدامها.

    وأضاف جيشوف متحدثا من صوفيا قائلا أنه لم يتضح ما إذا كان هناك هدف محدد.

    وتابع جيشوف قائلا إن المتفجرات التي تزن 14.5 كيلوجرام تشبه تلك المستخدمة في الهجمات الإرهابية في بلجيكا وفرنسا وفي التفجير الذي استهدف مجموعة سياح إسرائيليين في مدينة بارجاس البلغارية.

    وجرى احتجاز الفتى بعد أن قام والداه بإبلاغ السلطات. وقد عثرت الشرطة على علم لتنظيم داعش ومواد مكتوبة عن الإرهاب في شقة والديه.

    وقد نظمت بلوفديف، ثاني أكبر مدينة في بلغاريا، برنامجًا طموحًا لجذب السياح عقب اختيارها عاصمة للثقافة الأوروبية لهذا العام.

    الشرطة البلغارية بلغاريا صوفيا تنظيم داعش الإرهاب

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