كيف ساهمت زوجة صلاح في إنجازات نجم ليفربول؟

كتب - هشام عبد الخالق:

نشرت مدونة "Soccer stories" الأمريكي، عبر منصتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو عن ماجي محمد صادق، زوجة نجم المنتخب محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق "ليفربول" الإنجليزي.

ذكر التقرير المصور أن صلاح تعرف على زوجته خلال دراسته في مدرسة "محمد عياد الطنطاوي" بمحافظة الغربية، وعاش ماجي وصلاح قصة حب طويلة استمرت عشر سنوات قبل أن تكلل بالزواج في 2013 أثناء احتراف صلاح في فريق بازل السويسري.

وأنجب صلاح ابنته الوحيدة مكة، التي حظيت بنصيب من الأضواء بعد ظهورها مع صلاح في عدد من المناسبات الهامة.

ويعتبر البعض ماجي، بمثابة البوصلة التي تضبط صلاح في اتجاه العالم الواقعي، بعيدًا عن أضواء الشهرة التي تحيط به بعدما سلك طريق العالمية.

وبحسب التقرير، فإن ماجي لا تمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تهتم كزوجات المشاهير ولاعبي الكرة بإظهار إطلالاتها والاهتمام بجسدها، فضلاً عن مراعاتها لزيّها المحتشم التي تحافظ عليه في كل ظهور إلى جانب صلاح.

ويقول التقرير إن ارتباط ماجي بمحمد صلاح القوي كان أحد أسبابه كونهما مسلمين، وسميّا ابنتهما مكة تيمنًا بالكعبة المشرفة التي يقصدها المسلمون في صلاتهم ويحجون إليها كل عام.

وقارن التقرير بين ماجي ومثيلاتها من زوجات وصديقات النجوم، مثل: جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو، وأنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي، وشاكيرا صديقة جيرارد بيكيه، اللاتي يسعين لأن يظهرن دائمًا بشكل جذاب ويحظين بملايين المتابعين على حساباتهم.

تحمل ماجي شهادات في مجال التكنولوجيا الحيوية، فضلًا عن أنها مسؤولة عن ملف الأعمال الخيرية الذي يموّله صلاح في مصر، ويقول جيرانها إنها تشارك في تجهيز العرائس في قريتهما الصغيرة، وتشرف على الأعمال الخيرية ودائمة الحضور في مناسباتهم رغم انشغالها بعد انضمام زوجها إلى ليفربول.

سجّلت زوجة صلاح حضورها في المناسبات الهامة كالمباراة الأسطورية بين ليفربول وبرشلونة، والتي انتهت لصالح الريدز بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء.

وحضرت ماجي أيضًا في ملعب الأنفيلد مع ابنتهما مكة التي تحتل مكانة خاصة بين عشاق النجم المصري، أثناء مباراة ليفربول أمام نظيره إيفرتون في دور الـ64 بكأس الاتحاد الإنجليزي.