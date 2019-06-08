فنزويلا تعيد فتح المعبر الحدودي مع كولومبيا لإدخال المساعدات

كاراكاس (أ ش أ)

أعادت سلطات فنزويلا فتح المعبر الحدودي مع كولومبيا حتى يتمكن آلاف الأشخاص من الدخول لشراء الغذاء والدواء، في ظل ما تشهده البلاد من أزمة في الوقت الحالي.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية، اليوم السبت، أن آلاف الأشخاص اصطفوا على جسرين دوليين بالقرب من مدينة /کوکوتا/ الكولومبية في انتظار إجراءات فحص الوثائق الخاصة بهم من جانب المسئولين الكولومبيين، كما ساعد حرس الحدود بفنزويلا في السيطرة وضبط الحشود.

وكان رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو قد أُغلق معابر المشاه الحدودية - أواخر فبراير الماضي - بعد أن حاول زعيم المعارضة خوان جوايدو استخدام الجسرين لنقل عدة أطنان من المساعدات إلى داخل فنزويلا، وعلل مادورو - آنذاك - اتخاذه قرار الغلق بأن إدخال المساعدات يعد جزءًا من مؤامرة ترمي إلى تعزيز المعارضة، ومن ثم منع دخول المساعدات إلى البلاد.