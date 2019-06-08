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    عريقات يندد بتأييد السفير الأمريكي لدى إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية

    07:23 م السبت 08 يونيو 2019
    عريقات يندد بتأييد السفير الأمريكي لدى إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية

    أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني

    رام الله (د ب أ)

    ندد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم السبت، بتصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، التي اعتبر فيها ضم أجزاء من الضفة الغربية، حق لإسرائيل.

    وقال عريقات في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "سفير الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب يوفر إجابات في مقابلته مع نيويورك تايمز، صحة طلبنا من كل من تلقى دعوة لحضور ورشة عمل المنامة، لعدم الحضور" في إشارة إلى المؤتمر الاقتصادي الأمريكي المقرر هذا الشهر".

    وأضاف عريقات "رؤيتهم تستند إلى حق إسرائيل في ضم الأراضي المحتلة، جريمة حرب وفقا للقانون الدولي. رجال أعمال فلسطين قيمة وقامات اتخذت قرارها برفض دعوة المنامة بإرادة حرة".

    وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم تصريحات فريدمان لصحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية قال فيها، إن "من حق إسرائيل أن تضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية إليها، وليس كافة الأراضي، ملقيا اللوم على الجمود الحاصل في عملية السلام مع إسرائيل على السلطة الفلسطينية.

    ورفض فريدمان، توضيح الرد الأمريكي حال تنفيذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة لسيادة إسرائيل.

    يشار إلى أن الفلسطينيين أوقفوا اتصالاتهم السياسية مع الإدارة الأمريكية منذ اعترافها في ديسمبر 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويطالبون منذ ذلك الوقت بآلية دولية متعددة الأطراف لرعاية مفاوضات السلام مع إسرائيل.

    صائب عريقات إسرائيل ديفيد فريدمان الضفة الغربية تويتر

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