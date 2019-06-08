حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" بألمانيا يرفض إنهاء العقوبات على روسيا

برلين (أ ش أ)

رفضت أنجريت كرامب كارينباور، زعيمة حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، دعوة بإنهاء العقوبات المفروضة على روسيا.

وأوضحت كارينباور في تصريحات - نقلتها شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم السبت - أن العقوبات كانت رد فعل لأفعال روسيا في القرم وشرقي أكرانيا، مضيفة "وطالما لا يوجد تغيير في سلوك روسيا هناك، فإنه لا مجال للمناورة من أجل إحداث تغيير في التعاون الاقتصادي".

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن حاكم ولاية /ساكسونيا/ والعضو في الحزب، مايكل كريتشمير، اجتمع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش منتدي اقتصادي نُظّم في روسيا أمس /الجمعة/، كما نشر كريتشمير على موقع التغريدات المصغرة "تويتر" قائلًا "من أجل إقامة علاقات أفضل، يتعين علينا إنهاء العقوبات".

كما نوهت الشبكة أن كريتشمير سيخوض انتخابات محلية بالولاية في الأول من شهر سبتمبر المقبل، في الوقت الذي يحظى فيه الحزب اليميني المتطرف "البديل من أجل ألمانيا" - الذي يعارض العقوبات - بتأييد قوي في ولاية /ساكسونيا/.