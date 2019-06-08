رئيس العراق: الاعتراف بالمصالح المتبادلة هو السبيل لإبعاد المنطقة عن الصراعات

بغداد (د ب أ)

أبلغ الرئيس العراقي برهم صالح، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم السبت، أن الاعتراف بالمصالح المتبادلة هو السبيل لإبعاد البلاد والمنطقة عن شبح الصراعات، مؤكدا على موقف العراق الثابت تجاه أزمات المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والوفد المرافق له".

ونقل البيان عن صالح تأكيده على: "أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، واستثمار الفرص المتاحة لتوطيد التعاون الثنائي تحقيقاً للمصالح المشتركة، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية والصناعية"، مشيداً بـ"جهود التحالف الدولي في دعم العراق بمختلف المجالات ومساندة ألمانيا للشعب العراقي، خاصة في مجال إعادة النازحين وتقديم المساعدة لهم".

وشدد صالح على: "رغبة العراق الجادة بضرورة تنسيق المواقف مع الدول الأوروبية بشأن العديد من القضايا المهمة والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية"، مجدداً "موقف العراق الثابت تجاه أزمات المنطقة".

وأوضح الرئيس العراقي أن "تأسيس النظام الإقليمي المستقر، وتعزيز التكامل الدولي الإيجابي، والاعتراف بالمصالح المتبادلة هو السبيل لإبعاد البلاد والمنطقة عن شبح الصراعات"، لافتا إلى أن "العراق جزء أساسي من عمقه العربي والإسلامي، ولا يمكن التخلي عن مسؤوليات هذا الدور وفق مبدأ المصالح المتبادلة والمتشاركة في تحقيق الأمن والسلم بالمنطقة".

وبين صالح: "سنستمر في توحيد الجهود الرامية إلى اعتماد لغة الحوار البنّاء، والابتعاد عن منطق التدخل بشؤون الدول"، مؤكداً على "أهمية دور ألمانيا في دعم جهود تحقيق السلام وتخفيف حدة التوتر في المنطقة حتى تنعم شعوبها بمستقبل أفضل ومزدهر".

من جهته، جدد ماس، "التزام الحكومة الألمانية بدعم العراق في المجالات كافة، وحرصها على المضي بتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين"، مشيداً بـ"دور العراق المحوري من أجل تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار".