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    مفوضية حقوق الإنسان ترحب بتصديق جنوب السودان على العهدين الدوليين

    04:05 م السبت 08 يونيو 2019
    مفوضية حقوق الإنسان ترحب بتصديق جنوب السودان على العهدين الدوليين

    رئيس جنوب السودان

    جنيف - أ ش أ

    رحبت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بتصديق دولة جنوب السودان على كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى البرتوكولين الأولين لكلا الصكين، وذلك بالإجماع دون تحفظات من قبل الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية في جنوب السودان.

    وذكرت المفوضية الأممية - في بيان اليوم السبت - أنه بمجرد توقيع رئيس جنوب السودان على القرار ستحتاج الحكومة إلى إيداع وثائق الانضمام إلى الأمين العام للأمم المتحدة حيث ستدخل المعاهدات والبروتوكولات الاختيارية حيز التنفيذ في جنوب السودان بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الانضمام.

    وأشارت المفوضية إلى أن شعبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان قدمت الدعم الفني طوال عملية التصديق والتي بدأت في عام 2015.

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