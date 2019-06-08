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    تقرير: ثلاث سفن صاروخية روسية تراقب مناورات الناتو في بحر البلطيق

    11:21 ص السبت 08 يونيو 2019
    تقرير: ثلاث سفن صاروخية روسية تراقب مناورات الناتو في بحر البلطيق

    سفن حربية - ارشيفية

    موسكو- (د ب أ):

    أعلن مصدر روسي مطلع أن ثلاث سفن روسية، بالإضافة إلى قوات ومنشآت أسطول البلطيق سوف تراقب المناورات البحرية للناتو التي ستبدأ غدا الأحد.

    ونقلت وكالة "سبوتيك" الروسية للأنباء اليوم السبت عن المصدر قوله: "ستراقب مناورات الناتو على وجه الخصوص، الطرادات الصاروخية "ستويكي" و"بويكي" وكذلك السفينة الصاروخية الصغيرة "ليفين". كما ستشارك وسائل الاستخبارات".

    وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد تأكيد رسمي لهذه المعلومات حتى الآن.

    وستبدأ مناورات الناتو في بحر البلطيق غدا الأحد وتستمر حتى 21 من الشهر الجاري. وسيتم إجراؤها تحت إدارة قيادة الأسطول التشغيلي الثاني للبحرية الأمريكية من سفينة الأركان الأمريكية ماونت ويتني التي دخلت بحر البلطيق في نهاية مايو.

    وسيشارك في التدريب ما يصل إلى 40 سفينة وغواصة، بالإضافة إلى 40 طائرة مختلفة من 18 دولة.

    سفن صاروخية روسية مناورات الناتو بحر البلطيق
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