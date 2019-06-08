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    العراق: عودة 12 مواطنًا من مخيم الركبان في سوريا

    09:07 ص السبت 08 يونيو 2019
    العراق: عودة 12 مواطنًا من مخيم الركبان في سوريا

    مخيم الركبان - أرشيفية

    بغداد- أ ش أ:

    أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية ،اليوم السبت، عن عودة 12 عراقيا من مخيم الركبان في سوريا .

    وقال مدير قسم الهجرة الخارجية في الوزارة أحمد رحيم حسن في بيان- حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز)العراقية- إن "لجنة استقبال العائدين في الوزارة استقبلت اليوم عائلة عراقية مكونة من ١٢ شخصا ب‍مطار بغداد الدولي، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية وسفارتنا ب‍سوريا فضلا عن سلطة الطيران المدني والجهات الأمنية بغرض تسهيل عودتهم إلى البلاد".

    يشار إلى أن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية تقوم بين الحين والآخر باستقبال عدد من الأسر العراقية العائدة طوعا من خارج البلاد.

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    مخيم الركبان سوريا العراق وزارة الهجرة والمهجرين العراقية

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