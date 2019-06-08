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    ترامب يتخلى عن خطط فرض رسوم جمركية على المكسيك

    03:10 ص السبت 08 يونيو 2019
    ترامب يتخلى عن خطط فرض رسوم جمركية على المكسيك

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن- (د ب أ):

    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الجمعة إنه سيتخلى عن خطط لفرض رسوم جمركية على المكسيك بعد أن وعدت باتخاذ خطوات جديدة لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

    وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مساء أمس الجمعة "يسرني أن أبلغكم بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد توصلت إلى اتفاق موقع مع المكسيك.. الرسوم الجمركية التي كان من المقرر تطبيقها من قبل الولايات المتحدة يوم الاثنين المقبل، ضد المكسيك، تم تعليقها إلى أجل غير مسمى."

    ويمثل القرار، وفقا لوكالة بلومبرج الإخبارية، انتصارًا للرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي كانت إدارته تضغط على ترامب للتخلي عن التهديد بفرض رسوم جمركية.

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