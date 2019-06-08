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    حول العالم في 24 ساعة: واشنطن تعلن إجراءات ضد أنقرة حال شرائها "إس 400"

    01:00 ص السبت 08 يونيو 2019
    حول العالم في 24 ساعة: واشنطن تعلن إجراءات ضد أنقرة حال شرائها "إس 400"

    وزير الدفاع الأمريكي

    القاهرة – مصراوي:

    شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تأكيد وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شانهان، لنظيره التركي، خلوصي آكار، أن أنقرة لن تحصل على طائرة F-35 في حال شراء منظومة الدفاع الروسية "إس 400".

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