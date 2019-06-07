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    يونكر: كرواتيا تسير على طريق الانضمام إلى عضويتي منطقة اليورو وشنجن

    11:54 م الجمعة 07 يونيو 2019
    يونكر: كرواتيا تسير على طريق الانضمام إلى عضويتي منطقة اليورو وشنجن

    جان كلود يونكر

    بروكسل (د ب أ)

    قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الجمعة، إن كرواتيا تسير على الطريق الصحيح للانضمام إلى منطقة اليورو بفضل النمو الاقتصادي القوي وانخفاض الديون.

    وأضاف يونكر في مؤتمر صحفي في زغرب مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش ، إن كرواتيا "مستعدة جيدًا" للانضمام إلى "غرفة انتظار اليورو".

    وكان يونكر يشير إلى آلية أسعار الصرف الثانية ، وهي إطار تطوعي للبلدان التي ترغب في الانضمام إلى اليورو شريطة أن تظل تقلبات أسعار عملاتها ضمن الحدود.

    وقال يونكر أيضًا إنه يعتقد أن كرواتيا على الطريق للانضمام إلى عضوية منطقة شنجن التي تضم 26 دولة ، والتي تسمح بحرية التنقل داخل أوروبا بدون جوازات سفر أو عمليات تفتيش حدودية.

    جان كلود يونكر منطقة اليورو كرواتيا النمو الاقتصادي

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