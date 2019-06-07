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    جوايدو: لا نعتزم عقد اجتماعات جديدة مع حكومة مادورو في أوسلو

    10:43 م الجمعة 07 يونيو 2019
    جوايدو: لا نعتزم عقد اجتماعات جديدة مع حكومة مادورو في أوسلو

    خوان جوايدو

    بوجوتا (د ب أ)

    أكد زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو اليوم الجمعة، أن المعارضة الفنزويلية لا تعتزم عقد أي اجتماع مع ممثلي الرئيس نيكولاس مادورو مرة أخرى في أوسلو في الوقت الحالي.

    وقال جوايدو "اليوم لا توجد أي خطط لعقد اجتماع جديد".

    وأضاف أن المعارضة لا ترى أي معنى للتفاوض إلا إذا قبلت الحكومة مطالبها التي تتلخص في : استقالة مادورو وإقامة حكومة انتقالية وتنظيم انتخابات شفافة.

    واستضافت النرويج اجتماعين بين الجانبين، لكن المعارضة قللت من أهميتهما.

    خوان جوايدو فنزويلا أزمة فنزويلا نيكولاس مادورو

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