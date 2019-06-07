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واشنطن تمهل أنقرة حتى نهاية يوليو لتتراجع عن صفقة S-400 الروسية

08:25 م الجمعة 07 يونيو 2019
واشنطن تمهل أنقرة حتى نهاية يوليو لتتراجع عن صفقة S-400 الروسية

الولايات المتحدة

القاهرة - مصراوي:

أمهلت الولايات المتحدة، تركيا، حتى نهاية شهر يوليو المقبل لتتراجع عن صفقة صواريخ S400 الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، أن روسيا ستبدأ في تسليم أنظمة صواريخ إس-400 لتركيا خلال شهرين.

وقال سيرجي تشيميزوف رئيس مجموعة روستيك الروسية الحكومية، إن روسيا أنهت إطلاع الخبراء الأتراك على إرشادات استعمال أنظمة إس-400.

وتصاعد التوتر بين تركيا والولايات المتحدة بسبب قرار أنقرة شراء أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية إس-400 غير المتوافقة مع أنظمة حلف شمال الأطلسي.

الولايات المتحدة تركيا صواريخ S400 روسيا منظومة إس-400 سيرجي تشيميزوف

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