منها زيادة الرسوم.. الاتحاد الأوروبي يضيف تعديلات على تأشيرة "شنجن"

القاهرة – مصراوي:

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس، الخميس، أنه أضاف تعديلات جديدة على قانون التأشيرات الخاصة بدول منطقة "شنجن"، ستسمح للراغبين أن يقدموا طلبات تأشيرة تصل مدتها إلى 6 أشهر، وفي موعد لا يتعدي 15 يومًا من تاريخ الرحلة المخطط لها.

وتضم منطقة "شنجن" 26 دولة أوروبية، ألغت شرط إبراز جواز السفر، وأزالت ضوابط الهجرة لمواطني الدول الأعضاء على الحدود المشتركة الداخلية بينها.

وبحسب موقع "شنجن فيزا إنفو"، أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي، أن التعديلات التي تبناها البرلمان الأوروبي في أبريل الماضي، ستتضمن زيادة 20 يورو في سعر تأشيرة الإقامة القصيرة، لترتفع من 60 يورو إلى 80.

وتابع أن الأحكام الجديدة ستمنح طالبي التأشيرة إمكانية ملء الاستمارات وتوقيعها على الإنترنت، إلى جانب تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات متعددة الدخول بالنسبة للأشخاص "الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي".