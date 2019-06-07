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    بوتين يدافع عن هواوي الصينية أمام التهديدات الأمريكية

    06:35 م الجمعة 07 يونيو 2019
    بوتين يدافع عن هواوي الصينية أمام التهديدات الأمريكية

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    سان بطرسبرج (د ب أ)

    دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، عن شركة هواوي الصينية العملاقة لصناعة معدات شبكات الهواتف المحمولة التي أدرجتها الولايات المتحدة على قائمتها السوداء.

    وقال بوتين في كلمة بالمنتدى الاقتصادي السنوي الروسي في سان بطرسبرج حيث جلس بجواره الرئيس الصيني شي جين بينج إن هواوي "لا يتم إزاحتها جانبا فقط، ولكن يتم الضغط عليها بشكل صارخ للخروج من السوق العالمية".

    وتطور روسيا وجارتها الصين علاقة أوثق من ذي قبل، وذلك خلال السنوات القليلة الماضية، في وقت تتدهور في علاقاتهما بالولايات المتحدة.

    وبدون ذكر الولايات المتحدة مباشرة، قال بوتين إن هواوي ضحية لحرب تجارية حقيقية.

    بوتين هواوي Huawei شبكات الهواتف المحمولة الولايات المتحدة

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