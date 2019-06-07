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    حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الجزائر يرحب بدعوة "بن صالح" للحوار

    05:58 م الجمعة 07 يونيو 2019
    حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الجزائر يرحب بدعوة "بن صالح" للحوار

    الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح

    الجزائر (أ ش أ)

    رحب حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري، اليوم الجمعة، بدعوة الرئيس عبد القادر بن صالح، الموجه للطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، من أجل البدء في حوار وطني جاد، لتوفير شروط عقد انتخابات رئاسية نزيهة.

    وقال الحزب في بيان له، اليوم الجمعة، إن "الشعب قد عبر عن إرادته من أجل التغيير ، وقد حان الوقت لتطبيق المادة 8 من الدستور، من خلال انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيجسد هذا التغيير والإصلاحات المرجوة".

    وأضاف "واليوم، فإن الجزائر تناشد جميع الوطنيين للجلوس معا، والتوجه مع بعض للانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، حتى نضمن جميعا الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لبلادنا".

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