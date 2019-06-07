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    وزير خارجية النمسا يبحث تداعيات استقالة تيريزا ماي من حزب المحافظين

    04:18 م الجمعة 07 يونيو 2019
    وزير خارجية النمسا يبحث تداعيات استقالة تيريزا ماي من حزب المحافظين

    تيريزا ماي

    فيينا (أ ش أ)

    بحث وزير الخارجية النمساوي الجديد ألكساندر شالينبرج، اليوم الجمعة، مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن بريكسيت ميشال بارنييه، تطورات قضية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

    وأشار بيان لوزارة الخارجية النمساوية، اليوم، أنه تم تبادل وجهات النظر بين وزير الخارجية وكبير المفاوضين حول آليات حماية استقرار الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد استقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كزعيم لحزب المحافظين، اعتبارا من اليوم الجمعة.

    يذكر أن البرلمان البريطاني رفض خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي تفاوضت عليها حكومة ماي مع الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات.

    ومن المقرر أن تواصل ماي مهامها كرئيس للوزراء حتى يتم اختيار خليفتها بحلول نهاية يوليو المقبل.

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    تيريزا ماي وزير خارجية النمسا ألكساندر شالينبرج الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه

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