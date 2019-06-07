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    المعارضة السورية: إسقاط طائرة حربية في ريف حماة

    02:50 م الجمعة 07 يونيو 2019
    المعارضة السورية: إسقاط طائرة حربية في ريف حماة

    إسقاط طائرة حربية - ارشيفية

    دمشق- ( د ب أ ):

    أعلنت فصائل المعارضة أنها أسقطت طائرة حربية تابعة للجيش السوري في ريف حماة الشمالي اليوم الجمعة.

    وبثت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمعارضة السورية صوراً لطائرة حربية تقول أنها أسقطت بصاروخ من قبل مقاتلي هيئة تحرير الشام.

    وتعتبر هذه أول طائرة حربية تابعة للقوات الحكومية يتم اسقاطها منذ أكثر من عام .

    ولم يتسن الحصول على رد من الحكومة السورية.

    بدأت قوات الرئيس السوري بشار الأسد، بدعم من القوات الجوية الروسية ، حملة واسعة النطاق ضد فصائل المعارضة في حماة وإدلب، آخر معاقل المعارضة الرئيسية في سوريا.

    وقد تسبب التصعيد الأخير في سوريا التي مزقتها الحرب في نزوح الآلاف من الناس وأثار مخاوف من انهيار هدنة مدتها ثمانية أشهر تقريبًا في إدلب.

    وكانت موسكو قد أبرمت العام الماضي 2018 اتفاقًا لوقف إطلاق النار مع أنقرة لمنع هجوم قوات الحكومة السورية على إدلب.

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