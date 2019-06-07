نائب وزير الخارجية الروسي: لا نستبعد زيارة المشير خليفة حفتر لموسكو

موسكو - أ ش أ

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف إنه لا يستبعد زيارة القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر لموسكو.جاء ذلك ردا على سؤال أحد الصحفيين حول احتمال زيارة المشير حفتر إلى موسكو على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي اليوم /الجمعة/.

وأضاف بوجدانوف: "إن كل شيء ممكن، طبعا كل شيء ممكن"، متابعا:" لقد انتظرنا زيارة وزير الخارجية الليبي لموسكو، ولكن الزيارة تأجلت عدة مرات بسبب الظروف في ليبيا... ولا يوجد حاليا اتفاق ولا مواعيد لهذه الزيارة".