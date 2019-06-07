الرئيس زيلينسكي: روسيا فقدت السيطرة على المرتزقة في شرق أوكرانيا

كييف- (د ب أ):

قال رئيس أوكرانيا الجديد فولديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة إن روسيا قد فقدت السيطرة على المقاتلين المرتزقة في منطقة الصراع شرقي أوكرانيا.

ووفقا لبيان نشر على الموقع الرسمي للرئيس زيلينسكي، لقي جنديان أوكرانيان حتفهما مؤخرا في قصف ليلي بمنطقة دونتسك، شرقي البلاد بالقرب من الحدود الروسية.

وقال زيلينسكي في البيان: "الانتهاك الصارخ لاتفاقيات (وقف إطلاق النار)- استخدام المدفعية- يثبت، على الأقل، فقدانا جزئيا للسيطرة على المرتزقة."

وأضاف: "نأمل أن يستعيد الجانب الروسي السيطرة على هذه الوحدات.

ولم يتهم زيلينسكي روسيا بالتورط المباشر في عملية القتل، وهو ما يخالف الخط المعتاد الذي انتهجه سلفه بيترو بوروشينكو.

وقال زيلينسكي في خطاب تنصيبه الشهر الماضي إن تسوية النزاع المستمر منذ سنوات في شرق أوكرانيا سيكون أولوية بالنسبة له.

ووصف الرئيس الهجوم الذي وقع مؤخرا بأنه "محاولة واضحة، مرة ثانية، لتقويض عملية المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار," وفقا للبيان.

واندلعت أعمال تمرد انفصالية في إقليمي دونتسك ولوهانسك، شرقي أوكرانيا، قبل خمسة أعوام عندما أطاحت كييف بالرئيس الأسبق للبلاد في تحول واضح إلى الغرب.

وقتل في الصراع الانفصالي حوالي 13 ألف شخص، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

ولطالما نفت روسيا تورطها بشكل مباشر في القتال، ولكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مثل الانفصاليين في محادثات سلام.