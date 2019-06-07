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    موسكو والرياض تناقشان استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات

    12:07 م الجمعة 07 يونيو 2019
    موسكو والرياض تناقشان استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات

    وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك

    موسكو - أ ش أ

    قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، إن بلاده والسعودية يبحثان حاليا استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات في مجال الغاز والبتروكيماويات وغيرها.

    وأضاف نوفاك -على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، اليوم /الجمعة/-: " لدينا الكثير من المشاريع، بالأمس ناقشنا خارطة طريق حول التعاون وتنفيذ المشاريع بين بلدينا " .

    وتابع:" تتضمن هذه الخارطة حوالي 35 بندا بعشرات المليارات من الدولارات التي يمكن أن تتحقق كاستثمارات في المستقبل القريب"، موضحا أن من ضمن هذه البنود مشاريع في مجال البتروكيماويات ومشاريع الغاز الطبيعي المسال .

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    الكسندر نوفاك موسكو روسيا الغاز الطبيعي

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