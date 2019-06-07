الكرملين : زيارة بوتين إلى السعودية يجري الإعداد لها

موسكو - أ ش أ

أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن زيارة الرئيس الروسي إلى السعودية يجري العمل عليها، مشيرا إلى عدم وجود مواعيد محددة حتى الآن لهذه الزيارة.

وقال بيسكوف- في تصريح، اليوم الجمعة، على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي- "يجري التحضير لهذه الزيارة، وبمجرد معرفة موعدها سنعلن عن ذلك".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف قد ذكر، في مايو الماضي، أن الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي إلى المملكة العربية السعودية جارية.

يٌذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، زار الرياض مؤخرا، حيث كان الإعداد لزيارة الرئيس الروسي للمملكة أحد مواضيع المحادثات. وتشهد العلاقات السعودية الروسية تطوراً ملحوظاً، وكثافة تبادل الزيارات بين المسئولين من البلدين في الفترة الأخيرة.