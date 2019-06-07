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    القوات الأفغانية تحبط 70 هجوما خلال أيام العيد في البلاد

    11:20 ص الجمعة 07 يونيو 2019
    القوات الأفغانية تحبط 70 هجوما خلال أيام العيد في البلاد

    قوات الشرطة الوطنية الافغانية

    كابول- (د ب أ):

    ذكر مسؤولون بوزارة الداخلية الأفغانية أن قوات الأمن أحبطت 70 هجوما خلال عيد الفطر في البلاد،منها 35في كابول .

    ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة عن نصرت رحيمي، أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية قوله إن المسلحين خططوا لتنفيذ 35 هجوما في العاصمة كابول، خلال أيام العيد.

    وأضاف رحيمي أن قوات الأمن أحبطت بشكل ناجح محاولة المسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية.

    وتابع رحيمي أن قوات الأمن صادرت أيضا سيارة مفخخة في كابول.

    ولم يكشف رحيمي عن الجماعات التي احبطت قوات الامن هجماتها ، ولكن من المعروف ان حركة طالبان وتنظيم داعش ينفذان هجمات في البلاد.

    القوات الأفغانية كابول وزارة الداخلية الأفغانية عيد الفطر

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