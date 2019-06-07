  • عاجل:"انخفاض تدريجي في الحرارة".. تعرف على طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    رئيس الكاف هجوم العريش عيد الفطر هشام عشماوي الاحتجاجات في السودان أمم أفريقيا 2019 الطقس امتحان أولى ثانوي

    الجيش الوطني الليبي يدمر ثاني طائرة تركية مُسيّرة في أقل من 24 ساعة

    08:01 ص الجمعة 07 يونيو 2019
    الجيش الوطني الليبي يدمر ثاني طائرة تركية مُسيّرة في أقل من 24 ساعة

    طائرة مُسيّرة _ارشيفية

    طرابلس - (أ ش أ):

    أعلن مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي، خليفة العبيدي،اليوم الجمعة، أن القوات الجوية دمرت طائرة تركية مسيّرة، بعد غارة جوية على القسم العسكري في قاعدة مطار معيتيقة، بالعاصمة طرابلس.

    وأوضح العبيدي، لقناة "العربية" الإخبارية، أن هذه ثاني مرة ينجح فيها سلاح الجو الليبي في تدمير وإسقاط طائرات درون تركية الصنع في أقل من يوم، حيث قصف فجر الخميس طائرة تركية مسيّرة في مطار معيتيقة، بعد أن نفذت العديد من الغارات على مواقع عسكرية ومدنية.

    ويتهم الجيش الوطني الليبي أنقرة، بإرسال الأسلحة والمعدات العسكرية، وكذلك الضباط، لدعم ميليشيات حكومة الوفاق، والإشراف على تدريبهم.

    هذا المحتوى من

    طائرة مُسيّرة الجيش الوطني الليبي خليفة العبيدي غارة جوية

    الخبر التالى:

    التحالف العربي يقصف أهدافا حوثية شمال الضالع وصنعاء
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان