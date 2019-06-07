الجيش الوطني الليبي يدمر ثاني طائرة تركية مُسيّرة في أقل من 24 ساعة

طرابلس - (أ ش أ):

أعلن مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي، خليفة العبيدي،اليوم الجمعة، أن القوات الجوية دمرت طائرة تركية مسيّرة، بعد غارة جوية على القسم العسكري في قاعدة مطار معيتيقة، بالعاصمة طرابلس.

وأوضح العبيدي، لقناة "العربية" الإخبارية، أن هذه ثاني مرة ينجح فيها سلاح الجو الليبي في تدمير وإسقاط طائرات درون تركية الصنع في أقل من يوم، حيث قصف فجر الخميس طائرة تركية مسيّرة في مطار معيتيقة، بعد أن نفذت العديد من الغارات على مواقع عسكرية ومدنية.

ويتهم الجيش الوطني الليبي أنقرة، بإرسال الأسلحة والمعدات العسكرية، وكذلك الضباط، لدعم ميليشيات حكومة الوفاق، والإشراف على تدريبهم.