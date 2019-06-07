برز التصريحات في 24 ساعة: يستحيل إقامة انتخابات الجزائر في يوليو
القاهرة – مصراوي:
أكد الرئيس الجزائري المؤقت، عبدالقادر بن صالح، أنه يستحيل إقامة الانتخابات الرئاسية في شهر يوليو المقبل، نظرًا لفقدان الجاهزية اللازمة لذلك الاستحقاق، كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، إنه يعتقد أن إيران تريد الدخول في مفاوضات وأنه سيكون مستعدًا لمثل هذه المحادثات ، فيما أصر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن باريس وواشنطن تتشاطران نفس الأهداف بشأن طهران.
الأخبار المتعلقة
-
مسؤول روسي: وزير الطاقة السعودي أبدى اهتمامه بالاستثمار المتبادل
-
ردا على ترامب.. الرئيس المكسيكي يعلن إجراءً لحماية كرامة بلاده
-
رئيس الوزراء الكندي: أتطلع للقاء الرئيس الصيني خلال قمة مجموعة العشرين
-
ترامب وماكرون: نشترك في أهدافنا بشأن إيران
-
ترامب يشيد بالجنود الأمريكيين الذين شاركوا في معركة "نورماندي"
-
ترامب للحلفاء الأمريكيين: "رباطنا غير قابل للكسر"
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
-
721
-
571
-
418
-
388
-
349
-
258
-
175
-
145
-
138
-
83