برز التصريحات في 24 ساعة: يستحيل إقامة انتخابات الجزائر في يوليو

القاهرة – مصراوي:

أكد الرئيس الجزائري المؤقت، عبدالقادر بن صالح، أنه يستحيل إقامة الانتخابات الرئاسية في شهر يوليو المقبل، نظرًا لفقدان الجاهزية اللازمة لذلك الاستحقاق، كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، إنه يعتقد أن إيران تريد الدخول في مفاوضات وأنه سيكون مستعدًا لمثل هذه المحادثات ، فيما أصر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن باريس وواشنطن تتشاطران نفس الأهداف بشأن طهران.