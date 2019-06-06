اليونان تعرب عن قلقها إزاء شراء تركيا منظومة صواريخ"إس-400"

موسكو/ واشنطن - (د ب ا):

أعرب وزير الدفاع اليوناني إيفانجيلوس أبوستولاكيس، عن قلق بلاده إزاء شراء تركيا أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية من طراز "إس-400".

وقال أبوستولاكيس في كلمة له خلال مؤتمر لشؤون السياسة الخارجية والأمن نظمته مجلة "فورين بوليسي" بواشنطن، ونقلت قناة "روسيا اليوم" مقتطفات منها اليوم الخميس: إن "شراء أنقرة لهذه المنظومات، سيجبر اليونان على إعادة النظر في نظام تسلحه".

وأضاف الوزير اليوناني: "هذه الصفقة، تجعل نظام الدفاع الجوي في المنطقة وفق عقيدة مختلفة. إذا تمت هذه الصفقة، فسنضطر لإعادة تخطيط وتزويد منظومتنا".

وأكد الوزير اليوناني، أن حصول الأتراك على مقاتلات "إف-35" الأمريكية ومنظومات "إس-400" الروسية، في آن واحد، سيغير بالكامل ميزان القوى والاستقرار في المنطقة.