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    اليونان تعرب عن قلقها إزاء شراء تركيا منظومة صواريخ"إس-400"

    11:06 م الخميس 06 يونيو 2019
    اليونان تعرب عن قلقها إزاء شراء تركيا منظومة صواريخ"إس-400"

    وزير الدفاع اليوناني إيفانجيلوس أبوستولاكيس

    موسكو/ واشنطن - (د ب ا):

    أعرب وزير الدفاع اليوناني إيفانجيلوس أبوستولاكيس، عن قلق بلاده إزاء شراء تركيا أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية من طراز "إس-400".

    وقال أبوستولاكيس في كلمة له خلال مؤتمر لشؤون السياسة الخارجية والأمن نظمته مجلة "فورين بوليسي" بواشنطن، ونقلت قناة "روسيا اليوم" مقتطفات منها اليوم الخميس: إن "شراء أنقرة لهذه المنظومات، سيجبر اليونان على إعادة النظر في نظام تسلحه".

    وأضاف الوزير اليوناني: "هذه الصفقة، تجعل نظام الدفاع الجوي في المنطقة وفق عقيدة مختلفة. إذا تمت هذه الصفقة، فسنضطر لإعادة تخطيط وتزويد منظومتنا".

    وأكد الوزير اليوناني، أن حصول الأتراك على مقاتلات "إف-35" الأمريكية ومنظومات "إس-400" الروسية، في آن واحد، سيغير بالكامل ميزان القوى والاستقرار في المنطقة.

    إيفانجيلوس أبوستولاكيس تركيا اليونان روسيا صواريخ إس-400
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