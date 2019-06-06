شرطة مالاوي تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات بالعاصمة

ليلونجوي - (أ ش أ):

أطلقت الشرطة في مالاوي ، اليوم الخميس ، الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات بالقرب من مقر أحد أحزاب المعارضة بالعاصمة ليلونجوي ، حيث التقت السفيرة الأمريكية فرجينيا بالمر بأحد رموز هذا الحزب.

وذكر راديو (صوت أمريكا) أن الشرطة في مالاوي اعترفت بأن الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته انتشر بعضُه بالقرب من محيط السفارة الأمريكية التي تبعد قليلاً عن مركز الاحتجاجات، موضحاً أن السفيرة الأمريكية بالمر كانت تجتمع آنذاك مع المعارض البارز لازاروس تشاكويرا زعيم حزب "مؤتمر مالاوي".

ومن ناحية أخرى ، أكد متحدث باسم السفارة الأمريكية اللقاء بين الجانبين مضيفاً أنه "بالنسبة إلى الغاز المسيل للدموع ، فنحن نراقب الموقف".

وكان تشاكويرا من بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مالاوي والتي أُعلِنت نتائجها مؤخراً في مايو الماضي، ومن ذلك الوقت ينظم مؤيدوه مسيرات احتجاجات مستمرة.

يُشار إلى أن مفوضية الانتخابات في مالاوي أعلنت في وقت سابق فوز الرئيس بيتر موثاريكا بولاية جديدة.