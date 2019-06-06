نائب تركي يطالب بإجراء تحقيقات برلمانية بشأن قصر إقامة أردوغان

أنقرة - (أ ش أ):

قدم النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض محرم إركيك، طلبا لإجراء تحقيق برلماني حول تقارير بشأن قصر الإقامة الصيفية للرئيس رجب طيب أردوغان ، الذي لا يزال قيد الإنشاء، في خليج أوكلوك ببلدة مرماريس الساحلية جنوب غربي البلاد.

وقال إركيك ، حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) اليوم الخميس ، إن الدولة أنفقت 57.6 مليون دولار على بناء قصر الإقامة الصيفية منذ بدء عملية الإنشاءات قبل 3 سنوات ، على الرغم من أن الحكومة خصصت 5.2 مليون دولار للمبنى.