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    (البنتاجون) : سنتدخل إذا استخدم الأسد الأسلحة الكيميائية في إدلب

    10:29 م الخميس 06 يونيو 2019
    (البنتاجون) : سنتدخل إذا استخدم الأسد الأسلحة الكيميائية في إدلب

    تحذر البنتاجون من استخدام سلاح كيماوي في إدلب - ار

    واشنطن - (أ ش أ):
    أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن واشنطن ستتدخل حال أقدمت الحكومة السورية على استخدام سلاح كيماوي في إدلب.
    وشدد المتحدث باسم البنتاجون ، في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية ، مساء اليوم الخميس ، على أن القوات الأمريكية باقية في قاعدة التنف ولن تغادرها.
    وكان الرئيس دونالد ترامب قد حث كلا من روسيا وسوريا وإيران على إنهاء القصف المكثف لمحافظة إدلب ووقف القتل العشوائي للمدنيين.

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