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    رئيس الوزراء الإثيوبي يزور السودان غدا للوساطة بين القوى السياسية

    10:12 م الخميس 06 يونيو 2019
    رئيس الوزراء الإثيوبي يزور السودان غدا للوساطة بين القوى السياسية

    رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد

    السودان - (أ ش أ):

    يزور رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، غدا الجمعة، السودان على رأس وفدا كبير للقيام بجهود الوساطة لاستئناف التفاوض بين المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير.

    وذكر التليفزيون السوداني أن رئيس الوزراء الإثيوبي سوف يلتقي مع قيادات المجلس العسكري الانتقالي، عملا على استئناف التفاوض بين المجلس وقوى التغيير.

    وأشار التليفزيون الى أنه من المقرر أن يلتقي الوفد الإثيوبي مع قيادات مختلف القوى السياسية بالسودان وصولا إلى إيجاد حل للأزمة الراهنة في الموقف السوداني.

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