اتفاق وشيك بين الأرجنتين والبرازيل والاتحاد الأوروبي بشأن منطقة تجارة حرة

بوينس أيريس - (د ب أ):

قال رئيسا البرازيل والأرجنتين اليوم الخميس إن تجمع ميركوسور التجاري لدول أمريكا الجنوبية والاتحاد الأوروبي أوشكا على التوصل لاتفاق لإنشاء منطقة تجارة حرة.

ونقلت تقارير إعلامية عن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو خلال زيارة إلى بوينس أيريس قوله إن "التوقيع على اتفاق بين ميركوسور والاتحاد الأوروبي وشيك".

وقال الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري إننا "قريبون للغاية من إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي".

وقال بولسونارو إننا "سنفوز جميعا" مع مثل هذه الاتفاقيات، الأرجنتين والبرازيل والدول الأخرى في التكتل.

وهناك هواجس بشأن تباطؤ وتيرة المفاوضات بين ميركوسور والاتحاد الأوروبي اللذين يخوضان مفاوضات منذ عام 1999.

وستكون منطقة التجارة الحرة تلك واحدة من أكبر المناطق في العالم بعدد سكان يبلغ نحو 800 مليون شخص، لكن المفاوضات شهدت جمودا بشأن قضايا من بينها التعريفات الجمركية ودخول المنتجات الزراعية للأسواق.

وبشأن فنزويلا، أكد الزعيمان المحافظان من جديد أيضا على التزامهما بمساعدة المعارضة على تولي السلطة والإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال ماكري إننا "سنواصل القيام بكل ما يمكننا القيام به من أجل إعادة تأسيس الديمقراطية في فنزويلا"

وحذر بولسونارو من ظهور "فنزويليين جدد في المنطقة".

وأعلن مساندته لماكري قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر أكتوبر، داعيا الأرجنتينيين للتصويت "بمزيد من العقل وقليل من العاطفة".

واختار المنافس اليساري لماكري، وهو ألبرتو فيرنانديز الرئيسة السابقة كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر كي تكون مرشحته لمنصب نائب الرئيس. وساندت كريستينا الحكومة الاشتراكية لمادورو أثناء توليها السلطة في الفترة بين عامي 2007 و2015.