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    النائب العام السوداني يبدأ تحقيقًا بأحداث الاعتصام أمام مقر القيادة العامة

    08:04 م الخميس 06 يونيو 2019
    النائب العام السوداني يبدأ تحقيقًا بأحداث الاعتصام أمام مقر القيادة العامة

    النائب العام السوداني

    القاهرة – مصراوي:

    أمر النائب العام السوداني، ببدء التحقيقات في أحداث فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم، والذي أدى إلى مقتل 61 شخصًا، بحسب وزارة الصحة السودانية، وإصابة مئات آخرين، وذلك وفقًا لفضائية "العربية".

    وقُتل أكثر من 61 شخصًا، خلال عمليات فض المجلس العسكري الانتقالي اعتصام القيادة العامة في الخرطوم، وأصيب مئات آخرين.

    وكانت وزارة الصحة السودانية نفت في بيان صباح الخميس، التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن قتلت نحو مئة متظاهر خلال فض اعتصام الخرطوم يوم الاثنين الماضي، حيث قالت للصحفيين أن 61 شخصا لقوا حتفهم.

    وكانت لجنة أطباء السودان المركزية (معارضة غير رسمية) قالت، صباح اليوم، أن حصيلة الفض وصلت إلى 108 قتلى من بينهم 40 شخصا جرى انتشال جثثهم من نهر النيل.

    النائب العام السوداني الخرطوم وزارة الصحة السودانية اعتصام السودان

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