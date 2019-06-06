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    انتخاب أنتي رينه رئيسا للوزراء في فنلندا والحكومة الجديدة تؤدي اليمين

    06:49 م الخميس 06 يونيو 2019
    انتخاب أنتي رينه رئيسا للوزراء في فنلندا والحكومة الجديدة تؤدي اليمين

    أنتي رينه

    ستوكهولم - (د ب أ):

    أدى الائتلاف الحكومي الجديد (يسار الوسط) في فنلندا اليمين الدستورية اليوم الخميس، بعد انتخاب البرلمان لزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنتي رينه رئيسا للحكومة.

    وتم انتخاب رينه بأغلبية 111/74 صوتا في المجلس التشريعي المؤلف من 200 مقعد. وغاب عن التصويت اليوم الخميس 14 عضوا.

    وقال رينه عقب التصويت: "أنا متعب بعض الشيء لكنني سعيد للغاية"، مضيفا أن الائتلاف المكون من خمسة أحزاب يتطلع لبدء العمل.

    وكأكبر حزب بعد الانتخابات العامة في 14 أبريل، كان للاشتراكيين الديمقراطيين حق الحصول على الفرصة الأولى لتشكيل حكومة جديدة.

    ويضم الائتلاف الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الوسط والخضر والتحالف اليساري وحزب الشعب السويدي.

    وانتخب البرلمان في وقت سابق اليوم أيضا رئيس وزراء السابق زعيم حزب الوسط سابقا ماتي فانهانن رئيسا للبرلمان خلفا لرينه.

    فنلندا الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويد

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