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    حماس تستنكر تسليم واشنطن عالما فلسطينيا لدولة الاحتلال بعد اعتقاله 11 عاما

    06:45 م الخميس 06 يونيو 2019
    حماس تستنكر تسليم واشنطن عالما فلسطينيا لدولة الاحتلال بعد اعتقاله 11 عاما

    حركة حماس - أرشيفية

    غزة - (د ب أ):

    قالت حركة "حماس" اليوم الخميس إن الولايات المتحدة الأمريكية سلمت إسرائيل العالم الفلسطيني عبد الحليم الأشقر في خطوة "تعكس الانحياز الأمريكي ".

    وذكرت الحركة في بيان صحفي أن تسليم الأشقر جاء بينما كانت تُجري حوارا مع بعض الدول لاستقباله "بعد أن قضى ظلما أحد عشر عاماً في السجون الأمريكية، وبعد أن فرضت عليه حوالي عامين من الإقامة الجبرية".

    وأضافت أن "خطوة الإدارة الأمريكية مستنكرة ومرفوضة، ونحملها المسؤولية الكاملة عن حياته وحريته، خاصة في ظل التاريخ الأسود الطويل للاحتلال في قهر شعبنا والعدوان عليه، وفي مقدمتهم الأسرى والمعتقلون".

    وطالبت الحركة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل الفوري للإفراج عن الأشقر وتأمين حياته "خاصة أن سجنه في أمريكا وتسليمه لدولة الاحتلال الإسرائيلي مخالف للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني".

    وأصدر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بيانا أدان فيه تسليم واشنطن الاشقر إلى إسرائيل، واعتبرها خطوة "مخالفة للأعراف والقوانين الدولية".

    وذكر هنية أنه "كلف مكاتب العلاقات السياسية في حماس بإجراء الاتصالات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة للعمل على متابعة قضية الأشقر"، محملا "الإدارة الأمريكية وقيادة الاحتلال المسؤولية الكاملة" عن حياته.

    وكان الأشقر الذي ينحدر من الضفة الغربية ترشح للانتخابات الرئاسية الفلسطينية بشكل مستقل عام 2005، وقد عمل بروفسوراً في العديد من الجامعات الأمريكية بحسب مصادر فلسطينية.

    حركة حماس إسرائيل فلسطين واشنطن

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